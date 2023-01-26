Düzce’de 2022 yılında 6 binden fazla işsiz iş gücüne katıldı. İstihdam edilenlerin yarısının kadın olması ise dikkat çekti.

Düzce’de 2022 yılında 6 binden fazla işsiz iş gücüne katıldı. İstihdam edilenlerin yarısının kadın olması ise dikkat çekti.

Düzce’de işsizlikle mücadele için adımlar atılmaya devam ediyor. Yapılan çeşitli çalışmaların yanı sıra İŞKUR’un işbaşı eğitimi gibi birçok projeler sonuçlarını olumlu yönde veriyor. Bu çerçevede 2022 yılında toplam 6 bin 607 kişi iş gücüne katıldı. İstihdam edilenlerin 4 bininin ise sanayi kuruluşlarında işbaşı yapması dikkat çekti. İş gücüne katılanların cinsiyetine göre ise 3 bin 86’sını kadınlar 3 bin 521’ini ise erkekler oluşturdu. Kadınların iş gücüne katılım oranlarında ise Düzce Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldı.

İŞKUR’un yaptığı hem bilgilendirme hem de eğitim çalışmaları ve şehrin çeşitli noktalarında açılan iş kulüpleri çalışmalarıyla işsizlik ile 2023 yılında da mücadelenin devam edeceği öğrenildi.