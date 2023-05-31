6. Ayvalık KüçükköyTeferic Şenlikleri bu yıl 2-3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenlik programı yine dopdolu. Şenliğe katılan konuklar üç gün boyunca Küçükköy’ün ve balkan kültürünün tadını çıkaracak.

“Dünyanın En Güzel Köyünde Şenlik Var!” temasıyla bu yıl yola çıkan şenlik, Birleşmiş Milletler’in Dünya Turizm Örgütü tarafından 2023 yılında Dünyanın En Güzel Turizm Köyü Adayı olan Küçükköy’de bu yıl daha da farklı bir anlam taşıyacak.

Ayvalık Belediyesi’nin yerel halk, köydeki atölyeler ile sanatçıları ve değer katanlarla işbirliğiyle yola çıkılarak daha da güçlenen şenlikte etkinlikler, Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde, Küçükköy Cami Avlusu’nda, Ağaçaltı Meydanı’nda ve Küçükköy’ün farklı noktalarında düzenlenecek.

2 Haziran Cuma günü start alacak olan şenliğin, ilk gününde sabah 10.30’da Ayvalık Belediyesi’nin Küçükköy Hizmet Binası’ndan başlayacak kortej yürüyüşü, Cami Avlusu’ndaki resmi açılış töreni ve günün anlam ve önemine ilişkin açılış konuşmalarıyla devam edecek. Ardından balkan kültürünün halk oyunlarıyla renklenecek şenlikte, yöresel ürün stantlarında köy ve balkan kültürünü yansıtan ürünlerin satışı yapılacak. Cami Avlusu sahnesinde Sanat Tarihçi Dr. Berrin Akın tarafından hazırlanan “Belleklerimizdeki Küçükköy” sunumunda köyün tarihi, kent dokusu ve göç kimliği üzerine belgesel görüntülerle desteklenecek bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Şenliğin açılış gününün akşamında balkan ve göç kültürünü yansıtan film gösterimleri Cami Avlusu sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

Her yaş grubu için atölyeler, yemek programı, tiyatro, gezici konserler, hepsi bir arada

Şenliğin ikinci gününde gün boyunca gezici konser Küçükköy’ün tüm sokaklarında vatandaşlarla olacak. Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nin botanik bahçesinde gerçekleştirilecek Tohum Topu Atölyesi başvuruları şimdiden büyük ilgi görüyor. 7-10 yaş grubu 20 çocuk için gerçekleştirilecek etkinlikte, şenliğe katılan aileler çocukları için eğlenceli ve öğretici bir günün tadını çıkaracaklar. Cami Avlusu Sahnesi’nde yapılacak Yemek Atölyesi’nde balkan kültürünün bilinmeyen yemekleri, Şef İzzet Durko tarafından yapılacak ve katılımcılara anlatılacak. Köyün sanatçılarından Önnur Toprak tarafından Taş Dükkan Sanatevi’nde verilecek Minyatür atölyesi Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatlerde katılımcılarına açık olacak.

Suzan Kardeş’le küçükköy’de balkan rüzgarı esecek

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, 3 Haziran Cumartesi saat 21.00’de Ağaçaltı Meydanı’ndaTeferic Şenlikleri’nde hayranlarıyla buluşacak. Verdiği her konserde ayrı bir hikâye anlatan ve dinleyicileri büyülü yolculuklara çıkaran Kardeş, Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl Büyük TefericKonseri’nde, ‘Balkan Şenliği’ adını verdiği bir konseptleBalkan kültüründe Teferic’in karşılığı olan Hıdırellez’in coşkusunu binlerce kişiyle yaşayacak.

Kapanış günü de dopdolu

Şenliğin kapanış günü Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde Ayvalık Belediyesi Zeytin Çekirdekleri’nin Mandolin Grubu’nun konseriyle başlayacak. Gün boyunca atölyeler ve birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek şenlikte Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun Çocuk Oyunu Özgür Kuş’ta Cami Avlusu Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak. Şenliğin kapanış konserinde Mübadele Türküleri ve Rebetiko Korusu dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Tarihi kent sokaklarıyla, mimarisiyle, Balkan mutfağının lezzetleriyle, gelenek ve kültürleriyle kardeşlik ve sevgi dolu bir dünyayaKüçükköy’ün penceresinden bakın” diyerek herkesi6. Küçükköy Geleneksel Teferic Şenlikleri’ne davet etti.

Program detaylarına QR Kodu okutarak ve Ayvalık Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir