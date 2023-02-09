Türkiye’yi sarsan ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin 80. saatinde 6 aylık Yiğit bebek, Adıyaman’daki enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Türkiye’yi sarsan ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin 80. saatinde 6 aylık Yiğit bebek, Adıyaman’daki enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve Türkiye’de 10 ili ciddi şekilde etkileyen depremin ardından bölgede binlerce ekibin çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışması sonucu bazı enkazlardan vatandaşlar sağ olarak kurtarılıyor.

Depremin ilk günü Ordu’dan bölgelere giden ekipler çalışmalarını sürdürürken, Adıyaman’da bulunan AFAD Ordu ekibi ve gönüllüler, 6 aylık Yiğit Çalış isimli bebeği enkazdan sağ kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yiğit bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Geçici görevlendirilme ile Adıyaman’da bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun, devletimiz, milletimiz el ele. Yoğun bir çalışma var. 6 aylık Yiğit Çalış bebeğimiz Ordu AFAD ve gönüllülerinin çalışmasının sonucu sağ olarak çıkartılmış ve acil sağlık ekiplerine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.