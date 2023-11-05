Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şap hastalığının önlenmesi sebebiyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan Tosya Hayvan Pazarı, yeniden açıldı.

Tosya’da şap hastalığının önlenmesi maksadıyla Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapatılan bölgenin en büyük hayvan pazarı, yeniden hizmet vermeye başladı. Tosya ilçe merkezi ve köylerinde Haziran 2023 tarihinde görülen şap hastalığının ardından hastalığın sönmesi için tedbir amaçlı hayvan pazarı kapatıldı.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tosya ilçesi köylerinde şap hastalığından dolayı 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapatılan hayvan pazarının; şap hastalığının SAT-2 tipinde mihrakların azalması ve şap aşılamanın belirli bir seviye ulaşması üzerine, 1 Kasım 2023 tarihli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarının 4 Kasım 2023 tarihinde açılmasına karar verildi” denildi.

Yetkililer, Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan 7 personel ile 17 bin büyükbaş hayvanın şap aşısının tamamlandığını belirterek, hayvan sahipleri ve yetiştiricilerinin cezai müeyyideye uğramamaları için il içi hayvan nakillerinde gerekli belgelerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Yetkililer, hayvan nakillerinde, hayvanların küpeli olması, ilçe içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporu olmadan hayvanlarını nakletmemeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.