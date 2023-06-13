Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Kursu’na katılan 12 kadın kendilerini geliştirerek, giyecekleri kıyafetlere kadar dikiş yapmayı öğrendi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar köyünde Ocak ayında Halk Eğitim Kursu açıldı. Açılan kursa köyden 12 kadın katıldı. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Yasemin Olgun’un vermiş olduğu eğitimler sayesinde 12 kadın 6 aylık sürede dikiş ve terzilik konusunda kendilerini geliştirdi. Kadınlar, kendi kıyafetlerini ve çeyizlik ürünleri dikerek, hem aile bütçesine katkı sağlıyorlar hem de boş zamanlarını değerlendiriyorlar.

“Çok güzel işler çıkardılar”

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Yasemin Olgun, “Bayanlarımız hem giyim hem de çeyiz ürünleri üretiminde ilerlediler. Mangırlar köyünde 12 öğrenci olarak başladık. Herkes ihtiyaçlarını giderecek düzeye kadar geldi. Hem çeyiz konusunda hem de giyim konusunda. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel işler çıkardılar” dedi.

“Kendimize kıyafetler diktik”

Kursiyer Huriye Çetin, "En son 14 yıl önce köyümüzde nakış kursu açılmıştı. Ona katılmıştım. 14 yıl aradan sonra tekrar dikiş kursu açıldı. Çok memnun kaldık, kendimize kıyafetler diktik. Çocuklarımıza kıyafet dikmeyi öğrendik. Aile bütçesine katkıda bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ilerleyen günlerde kadınların yapmış olduğu ürünler köyde sergiye sunulacak.