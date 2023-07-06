Samsun’da bulunan kamu, özel ve birinci basamak sağlık tesisleri 2023 yılının ilk 6 ayında 11 milyon muayene hizmeti verdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "11 milyon muayenenin yüzde 80’i Sağlık Bakanlığımıza ait sağlık tesislerimizde gerçekleştirildi" dedi.

Karadeniz Bölgesi’nin sağlık yükünü çeken Samsun sadece şehre değil çevre illerden gelen vatandaşlara da sağlık hizmeti sunuyor. Bu çerçevede sağlık tesislerine her yıl hasta başvurusu artıyor. Kamu, özel sağlık tesislerinin ve aile hekimlerinin 2023 yılının ilk 6 ay hizmet verilerine bakıldığında muayene sayısının 11 milyon olduğu görüldü.

"Hastanelerimizde günlük ortalama 25 bin hasta "

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise yaptığı açıklamada, "Günlük ortalama 25 bin hastamızın ayaktan poliklinik hizmeti aldığı ilimizde, ilk ay 6 verilerine göre kamu hastanelerimizde 75 bin hastamız yatarak tedavi görürken, acil servislerimizde de 1 milyon 242 bin poliklinik muayenesi yapıldı, 79 ambulansımızla 63 binin üzerinde vakaya ulaştık" dedi.

En fazla hasta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde

Samsun’da en çok muayene yapılan 5 hastaneye bakıldığında ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 milyon 455 bin 89 ile ilk sırada, Gazi Devlet Hastanesi 701 bin 759 muayene sayısı ile ikinci, Çarşamba Devlet Hastanesi 636 bin 122 muayene sayısı ile üçüncü, Bafra Devlet Hastanesi 583 bin 811 muayene sayısı ile dördüncü, Vezirköprü Devlet Hastanesi ise 284 bin 833 muayene sayısı ile beşinci sırada yer aldı.

Tomografi ve MR hizmeti verileri

Müdür Oruç, hastane istatistikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"2023 yılı ilk 6 ayda 365 bin hastamızın diş polikliniklerinden hizmet aldığı ilimizde, 35 bin 762 hastamız A, B, C grubu büyük ameliyat olurken, 210 bin 146 hastamız tomografi, 139 bin 246 hastamız ise emar(MR) çektirme imkânı buldu. İlimizde bu dönemde yapılan 5,6 milyon muayenenin yüzde 65’i Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizle, Gazi, Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü Devlet Hastanelerimizde gerçekleşti. Bu anlamda ilimizde muayene yükünü bu 5 hastanemizin çektiğini söyleyebiliriz. Bunlar güçlü ve özveri dolu rakamlar. Sağlık çalışanlarımızın fedakârca hizmetiyle ortaya çıkan bu veriler bize devletimizin sağlık alanındaki gücünü ve Kamu Hastanelerimizin hem ilimiz hem Karadeniz Bölgemiz adına önemini bir kez daha gösteriyor. Bu başarıyı ortaya çıkaran sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."