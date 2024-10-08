Sivas’ın Gürün ilçesinde 6 asırlık olduğu düşünülen tarihi Somuncu baba değirmeninin restorasyonu tamamlandı, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak tarihi yapı hem değirmen hem de han olarak hizmet verecek.

Sivas’ın Gürün ilçesinde yaklaşık 55 yıldır kullanılmayan 6 asırlık tarihi su değirmeni, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfının başlattığı çalışmayla aslına uygun olarak restore edildi. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak tarihi yapı hem değirmen hem de yolcuların dinlenip yemek yiyebilecekleri bir mekan olarak hizmet verecek.

Tarihi mekan hakkında bilgi veren işletme sorumlularından Hulusi Özdeğer, değirmenin uzun süredir atıl durumda olduğunu belirterek tamamlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İşletme sorumlularından Zeynep Özdeğer ise 6 asırlık değirmenin yeniden insanlığa hizmet vereceğini ifade ederek, “Bu değirmenimiz 14. Yüzyılda, Somuncu baba olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli vakfiyesi olarak hizmet vermeye başlamış ve 600 yıl insanlığa hizmet etmiştir. 1970 yılına kadar kullanılmış ardından tahribata uğrayarak atıl duruma gelmiştin. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yeniden insanlığın hizmetine açılması için restorasyonu yapıldı. İnşallah günümüzde de insanlara hizmet etmeye devam edecek” şeklinde konuştu.