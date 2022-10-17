Sivas’ta bulunan ve Türk-İslam mimarisinde ayrı bir yere sahip olan 675 yıllık Güdük Minare restore edilecek.

Sivas’ta bulunan ve Türk-İslam mimarisinde ayrı bir yere sahip olan 675 yıllık Güdük Minare restore edilecek.

Küçük Minare Mahallesi’nde bulunan, 1347 yılında Eretnaoğulları’nın kurucusu Alaeddin Eretna’nın, dabaz hastalığından ölen oğlu Şeyh Hasan için yaptırıldığı rivayet edilen, halk arasında ise Dabaz Tekkesi olarak da bilinen Güdük Minare, asırlara meydan okuyor. Güdük Minare, tarihi dokusu kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Alaeddin Eretna tarafından, Sivas Valisi olan oğlu Şeyh Hasan’ın Artuklu Sultanı’nın kızıyla evleneceği gün dabaz hastalığından (alerji, kaşıntı, kurdeşen) ölmesinden sonra yaptırılan Güdük Minare’nin bu hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Halk arasında yaygın bir inançla, bu hastalığa yakalananlar minarenin etrafından 7 kez dönüp, “Ben dabaz oldum, oynamaz oldum, akranım içine, çıkamaz oldum” tekerlemesini söylüyor. Tekerlemeyi söyleyip minarenin etrafından dönenlerin bu hastalıktan kurtulacağına inanılıyor. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca; Güdük Minare’yi ziyaret etti. Vali Şimşek, ziyarette yetkililerden bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Güdük Minare projesinin hazır olduğunu ve 2023 yılında onaylandığı zaman ihale edilebileceğini söyledi.

Restorasyonu için proje hazırlandı

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Güdük Minare’nin zaman içerisinde deforme olduğunu belirterek, "Halk arasında Güdük Minare olarak bilinir. Buranın zaman içerisinde restorasyonları yapılmış ama yeterli olmadığı ve zaman içerisinde de deforme olduğu gözüktü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak biz buraya proje hazırladık. Projemiz hazır. Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz İsmet Bey ve Hilmi Bilgin Bey ile de beraber yerinde gezdik. Belediye Başkanı olarak Hilmi Bilgin Bey etrafındaki alanları kamulaştırmayı taahhüt etti. Biz de Sayın Valimize buranın projesinin hazır olduğunu ve 2023 yılında onaylandığı zaman ihale edebileceğimizi söyledik. Bu hususta ziyarette bulunduk. Yerinde baktık, eksikleri tespit ettik. Bunların hepsi restore projelerinde var. Malumunuz insanımızda Dabaz Tekkesi olarak da bilinir. Bu dabaz bir hastalık türü ve burayı ziyaret ettiğiniz zaman bu hastalıklardan kurtlanılacağına inanılır. Bunlar bir anlayıştır, inançtır. Bunlar tartışılır; doğrusu, yanlışı, eksiği. Ama halk arasında yayıldıktan sonra onu daha doğrusuyla daha iyisiyle izah ve ikna etmek lazım. Tıbbın ilerlediği bir dönemde bu tür inançların zayıf kaldığı görülmektedir ama ziyaretçilere herhangi bir engel teşkil etmediğini söylenebiliriz" dedi.