Çeşitli etkinlikler ile fotoğrafçılar ve fotoğraf severleri bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla teması ile bu yıl beşincisini düzenlediği ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı. Amatör ve profesyonel olarak herkesin katılabildiği yarışmada Türkiye’nin çeşitli illerinden 268 kişi katıldı.

Çeşitli etkinlikler ile fotoğrafçılar ve fotoğraf severleri bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla teması ile bu yıl beşincisini düzenlediği ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı. Amatör ve profesyonel olarak herkesin katılabildiği yarışmada Türkiye’nin çeşitli illerinden 268 kişi katıldı.

Yarışmanın birincilik ödülünü Antalya’dan Gamze Dönmez kazanırken, Ankara’dan Melih Sular ikinci, Sakarya’dan Ahmet Tarımcı ise üçüncü oldu. Yarışmada Mansiyon ve Nevzat Çakır Özel Ödülünü Hakkari’den Emrullah Akgün kazandı. Ayrıca yarışmaya Türkiye’nin farklı illerinden 268 kişi, 992 adet fotoğraf gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla’ teması düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmasının ödül töreni ise ilerleyen bir tarihte Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.