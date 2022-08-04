Çeşitli etkinlikler ile fotoğrafçılar ve fotoğraf severleri bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulusal fotoğraf yarışmasının bu yıl beşincisini düzenliyor. Amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği yarışmada 27 Haziran’da başlayan başvurular 12 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Çeşitli etkinlikler ile fotoğrafçılar ve fotoğraf severleri bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulusal fotoğraf yarışmasının bu yıl beşincisini düzenliyor. Amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği yarışmada 27 Haziran’da başlayan başvurular 12 Ağustos Cuma günü sona erecek.

En fazla 4 adet eser kabul ediliyor

Beşinci Ulusal Fotoğraf yarışmasına her katılımcı en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışmaya katılabiliyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada fotoğrafların Muğla il sınırı içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmiyor. İnsanlı veya insanız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar ise yarışmaya kabul ediliyor.

Başvurular 12 Ağustos’ta sona eriyor

12 Ağustos Cuma günü başvuruların sona ereceği yarışmada ilk üçe girenlerin yanı sıra 1 kişi de mansiyon ve Nevzat Çakır Özel Ödülü alacak. Fotoğraf yarışmasının jüri üyeliğini Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Çerkes Karadağ, İsa Çelik İzzet Keribar ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili yapıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesine www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.