Eskişehir’de apartmandaki pencereden kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalışırken 5’inci kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Eskişehir’de apartmandaki pencereden kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalışırken 5’inci kattan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarda bulunan semt pazarından evine dönen 60 yaşındaki Asuman Eyiol, anahtarının olmadığını fark etti. Eşinin de evde olmamasından dolayı apartman içindeki merdivenlerin orada bulunan pencereden kendi balkonuna geçmeyi deneyen Eyiol, dengesini kaybederek 5’inci kattan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, apartman girişindeki beton zemine çakılan 60 yaşındaki Asuman Eyiol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Eyiol’un cansız beden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asuman Eyiol toprağa verildi.