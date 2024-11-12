Çorum’da apartmanın 5’inci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 10. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanda yaşayan R.Ö. (37) isimli kadın, 5’inci kattan aşağı düştü. R.Ö.’yü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan R.Ö., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen R.Ö.’nün olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi. R.Ö.’nün intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.