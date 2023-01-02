Çağfen Koleji Okul Aile Birliğinin 31 Ekim 2022’de başlattığı 5’inci Geleneksel Kardeşim Üşümesin Sosyal Sorumluluk projesi tamamlandı.

Çağfen Koleji Okul Aile Birliğinin 31 Ekim 2022’de başlattığı 5’inci Geleneksel Kardeşim Üşümesin Sosyal Sorumluluk projesi tamamlandı.

Proje hedefi olarak 250 bot belirlenmiştir. Eskişehirli bağış severlerin destekleri ile 3 hafta kadar kısa bir sürede 310 bota ulaşarak hedefinin üzerinde bot toplandı. Toplanan botlar, Çağfen Koleji Okul Aile Birliği üyeleri tarafından Eskişehir’in 12 ilçesine de gidilerek belirlenen okullara ulaştırılması için ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi.

Çağfen Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Nefise Kızılkale, böyle bir projenin 5’incisini yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken aynı zamanda kendilerine bu süreçte her konuda destek olan “Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Eskişehir Başkanı ve Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin’e, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre nezdinde Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve Temel Eğitim ve Kültür İşleri Şube Müdürü Ayben Çimen’e teşekkürlerimizi sunarız” dedi.