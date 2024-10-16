Malatya’da, Kahramanmaraş depremlerinde aldıkları hasar nedeniyle boşaltılan ağır hasarlı bazı yapılarda, sabah saatlerinde meydana gelen 5.9’luk deprem sonrası parçaların kopması üzerine güvenlik önlemi alındı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası Kahramanmaraş depremlerin ardından aldıkları hasar nedeniyle boşaltın ve yıkım işlemleri beklenen ağır hasarlı bazı yapılarda sıva dökülmeleri yaşandı.

Kent merkezinde birçok noktada yaşanan olaylar sonrası polis ekipleri yapıların bulunduğu bölgelere vatandaşları yaklaştırmazken şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.