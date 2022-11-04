Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk Toplum Yarına proje doğrultusunda Merkez ve İlçelerde 599 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk Toplum Yarına proje doğrultusunda Merkez ve İlçelerde 599 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, “Milli Eğitime 405 kişi, AFAD İl Müdürlüğüne 100 kişi, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne 42 kişi, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 52 kişi olmak üzere 599 kişi toplum yararına proje doğrultusunda çalışmalar devam etmekte” dedi.

Şentürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“İlimizde şuan devam etmekte olan ,toplum yararına çalışma projesi doğrultusunda 599 kişi, şuanda bu süreç devam ediyor. Tekrar bir durum olduğunda yeniden topluma bilgilendirme yapacağız. Bunların süreçleri şöyle olabiliyor 4 ay 4 buçuk ay 5 ay gibi süreçler gibi devam etmekte."