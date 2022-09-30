Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 Ekim Cumartesi günü geleneksel kortej coşkusuyla başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 Ekim Cumartesi günü geleneksel kortej coşkusuyla başlıyor.

Festival, 1 Ekim’de saat 15.30’da iki yıl aranın ardından düzenlenecek geleneksel kortej ile başlayacak. Kortej, Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Serap Aksoy, Yusuf Sezgin, Ayça Ayşin Turan, Şenay Gürler, Muzaffer Hiçdurmaz, Necip Sarıcı, Reis Çelik, Burak Tozkoparan, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Kemal Uçar, Biket İlhan, Anıl Çelik, Burak Serdar Şanal, Onur Akbay, Kerem Fırtına, Elif İnci, Nur Erkul, Ayşe Erbulak Özgürdal, Özden Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu, Meltem Pamir Tan ile daha pek çok sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek Cam Piramit önünden başlayacak kortej, 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Üç Kapılar ve Işıklar’dan devam edip Karaalioğlu Parkı Eski Belediye binasında son bulacak.

Açılış töreni

Kortejin ardından Festivalin açılış töreni saat 20.30’da Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın sunumuyla Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Perihan Savaş ve Erkan Can’a Onur Ödülleri’nin, Zerrin Tekindor’a Başarı Ödülü’nün verileceği törende Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nın kazanan projeleri de açıklanacak. Festivalde gösterilecek filmlerin ekipleri ve jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninde Mustafa Sandal konser verecek.