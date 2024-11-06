Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılı 9 ayında 586 yangına, 100 kazaya müdahale ederken eğitim çalışmaları ile de toplumun bilgilendirilmesine katkı sağladı.

Bölgenin güçlü itfaiye teşkilatlarından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yılın 9 ayına ilişkin istatistikleri kamuoyuna açıkladı. Güçlü filosu ile Düzce halkının can ve mal güvenliğini korumak üzere 7 gün 24 saat görev yapan Düzce İtfaiyesi; 586 yangın, 100 trafik kazasına müdahale ederken aktif olarak katıldığı olaylarda 143 kişiyi, 394 hayvanı kurtardı. Ayrıca 29 su tahliye ve 55 baca temizleme çalışması ile 50 ruhsat denetimi gerçekleştirildi.

Çeşitli kurumlarla işbirliği içinde 2 bin 300 vatandaşa ve 3 bin 209 öğrenciye yangın güvenliği eğitimi vererek bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.