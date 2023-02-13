Kütahya Valiliği, 581 depremzedenin Kütahya’daki barınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı. Depremzedelerin devlet yardımlarından faydalanması için yapması gerekenler de belirtildi.

Kütahya Valiliği, 581 depremzedenin Kütahya’daki barınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı. Depremzedelerin devlet yardımlarından faydalanması için yapması gerekenler de belirtildi.

Hepimizi derinden sarsan deprem felaketi sonrası, kente gelen depremzede vatandaşların konaklama ve barınma ihtiyaçları için yer tahsisleri Kütahya Valiliği tarafından yapıldı.

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Vali Yardımcıları ile birlikte, Deprem bölgesinden kente gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kütahya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedelere kucak açarak, onları misafir ediyor. Vali Vekili Güney ve beraberindekiler, afetzedeleri kaldıkları yerlerde ziyaret ederek, burada depremzede vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler.

Depremzedelere herhangi bir istek ve taleplerinin olup olmadığını soran, her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Vali Vekili Güney, her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgilenileceğinin sözünü verdi.

Bugünlerin dayanışma, birlik ve beraberlik günleri olduğuna vurgu yapan Vali Vekili Güney, "Bu kadim milletin güzel insanlarıyla hep birlikte bu zorlu süreci de aşacağız” diye konuştu.