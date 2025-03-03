Malatya’da yaşayan 58 yaşındaki Mediha Kılıç rahatsızlık veren fazla kilolarından kurtulmak için sağlıklı hayat merkezine başvurdu. Yürümekte zorlanan Kılıç, 8 aylık tedavinin ardından 131 kilodan 98’e düştü.

Malatya’nın, Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mediha Kılıç fazla kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlanınca sağlıklı hayat merkezine başvurdu. Kılıç, burada diyetisyen hekimin kontrolünde 8 ay süren bir tedaviyle 131 kilodan 98’e düştü.

"131 kilodan 98’e düştüm"

Kızının yönlendirmesiyle Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurduğunu aktaran Mediha Kılıç, "Yürüyemiyordum diyetisyen hocamız Faruk Atalan’ın kontrolünde başladığımız ve 8 ay süren bir tedavinin ardından 131 kilodan 98’e düştüm. Biraz rahatladım öncekine göre çok iyiyim. Hocamızın belirttiği diyet listesine harfiyen uydum. Bunun yanı sıra hocamız sürekli moral verdi. Hocamı mahcup çıkarmamak adına her ay yaklaşık 2-3 kilo verdim. Başta diyetisyen hocamız olmak üzere tüm Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum iyi ki varlar "dedi

"Bastonla bile zor yürüyordu"

Yaklaşık 8 ay önce sağlıklı hayat merkezine başvuran Mediha Kılıç’ın bastonsuz yürüyemediğini kaydeden Diyetisyen Hekim Faruk Atalan ise, "Teyzemiz Mayıs ayında ağır kilolarının bulunduğunu belirterek bizlere başvurdu. Yaklaşık 8 aylık bir süreçte çok güzel bir yol kat ettik ve yolumuzun devam ettiğini belirtmek isterim. Mediha teyzemiz bastonla bile zor yürürken şimdilerde normal bir şekilde yürüyebilmektedir" diye konuştu.