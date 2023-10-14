58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye 2023) 159.8 kilometrelik Selçuk-Manisa-İzmir etabını UAE Emirates Takımı’ndan Jay Vine, 3 saat 36 dakika 51 saniyelik dereceyle kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye’nin yedinci etabına 24 takımdan, 135 bisikletçi katıldı. Etabın başlangıcını, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Efes Antik Kenti girişinden verildi. Yarışın bu etabında bisikletçiler, İzmir’in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinden Manisa’ya ulaşıp, Sabuncubeli Tüneli’nden geçerek İzmir’in Bornova ve Bayraklı ilçelerine gelip ve Karşıyaka İskelesi’nde yarışın bitişini gerçekleştirdi. Yarışın son 25 kilometresinde ağırlığını hissettiren Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates’in Avustralyalı sporcusu Jay Vine, uzun süre en öne tek başına yarışı götürdü. Bitime 3 kilometre kala açık ara önde mücadelesini sürdüren Vine, 100 metre fark atarak bitişi ilk sırada geçti. Vine, yarışı 3.36.51’lik derecesiyle tamamladı. İkinciliği 7 saniye farkla Belçika’nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, üçüncülüğü ise Kazakistan temsilcisi Astana’nın Hollandalı sporcusu Cees Bol aldı.

Öte yandan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 130,5 kilometrelik İstanbul - Sultanahmet etabı ile tamamlanacak. Ayasofya Meydanı’nda saat 11.20’de başlayacak yarış Sultanahmet’te sona erecek.