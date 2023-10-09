Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye 2023) Kemer-Kalkan etabı başladı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Kemer-Kalkan etabı başladı. Etabın startı, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Kemer Cumhuriyet Meydanı’ndan verildi. Toplam 166,5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabına katılan bisikletçiler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer-Kalkan etabının startı sonrasında yaptığı açıklamada, turun Kemer tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Yapılan canlı yayınlarla Kemer’in güzelliklerinin de tanıtılması, Kemer için büyük bir başarı olduğuna değinen Başkan Topaloğlu, Kemer’in tanıtımı için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Start öncesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, desteklerinden dolayı Kaymakam Solmaz ve Başkan Topaloğlu’na plaket takdim etti.

Yarış öncesi kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası da Şef Furkan Üstündağ yönetiminde mini bir konser verdi.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap sonunda 15 Ekim’de İstanbul’da tamamlanacak.

Tour of Türkiye’nin diğer etapları şöyle:

3. Etap: Fethiye-Babadağ (104.1 km)

4. Etap: Fethiye-Marmaris (165.3 km)

5. Etap: Marmaris-Yalıkavak (180.6 km)

6. Etap: Bodrum-Selçuk (193.3 km)

7. Etap: Selçuk-Manisa-İzmir (159.8 km)

8. Etap: İstanbul-Sultanahmet (130.5 km)