58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye) tanıtım toplantısı Alanya’da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58.’si, yarın Alanya’dan start alacak ve 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabıyla başlayacak.

Tur öncesi Alanya’da tanıtım toplantısı düzenlendi

Bisiklet turu öncesinde düzenlenen toplantıda konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yarışın Alanya’dan başlayacak olmasının kendileri için gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Alanya Belediye Başkanı Murat Adem Yücel ise ilçelerinden başlayacak olan bu yarışa ev sahipliği yapmaktan memnun olduğunu söyledi.

“Türkiye’yi bisiklet ülkesi yapmak istiyorum”

100. yılla ilgili çalışmalarının güzel geçtiği söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise “Sportif anlamda gerçekten bugüne kadar olmadığı kadar başarılı bir sene geçirerek tarihi bir yıl geçiriyoruz, olimpiyata gidiyoruz. Uluslararası hakemimiz yoktu. Koray Cantez geçen hafta artık sınavları, tesisleri, hepsini gezerek bundan sonra ülkemizi dünyada her tarafta bisiklet hakemi olarak temsil edecek. En önemlisi de takım tarihte ilk defa 4 tane profesyonel takımımız oldu. 2010 yılına kadar profesyonel anlamda takımımız yoktu. Bizim ülkemize yeni bir hedef koydum. Türkiye’yi bisiklet ülkesi yapmak istiyorum" dedi.

Toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz

Gürhan, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İçişleri Bakanlığı TUR 2023 Güvenlik Genel Koordinatörü Muhammed Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, yol bisikletinden sorumlu asbaşkan Metin Cengiz ve Sağlık Kurulu Başkanı Yalçın Tabak ile Tour of Türkiye 2023 Yarış Direktörleri Viladimiros Petsas ve Mutlu Erçevik katıldı.