Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 71 yaşındaki tenekeci ustası Süleyman Camkıran 57 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanıyla devam ettiriyor. İlçede 2 kez yılın ahisi seçilen Camkıran gücü yettiğince ilçede mesleği yaşatmaya devam ettireceğini söyledi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 57 yıldır tenekecilik mesleğini icra eden 71 yaşındaki Süleyman Camkıran, ilerlemiş yaşına rağmen azminden bir şey kaybetmeden çalışmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda Sarıgöl’de yılın ahisi de seçilen Camkıran, gücü yettiğinde mesleğini devam ettireceğini söyledi.

Yıllara adeta meydan okuyan tenekeci ustası Süleyman Camkıran, eski günleri yad ederek, "Eskiden bizim meslek revaçtaydı. Kova, su taşı, teneke leğen, teneke soba, ibrik, el yıkama leğenleri, çiçekleri sulamak için süzgeç gibi çeşitli işler yapardım. Ancak plastik maddeler çıkınca bizim işler sekteye uğradı. Yılmadan çalıştım direndim. Şimdi ise kömür sobalarına kova, bacalara tenekeden borular yapıyorum. Kalorifer baca boruları, kova, lehimlik teneke işleri, sırt tulumbalarının tamiratı ve lokantaların yemek kokularını dışarıya atması için tenekeden baca, evlerin çatılarına teneke oluk yapmaktayım. Ben hiç yılmadım. Ben zamana uymaya başladım. En büyük sorun artık bizim tenekecilik mesleğine ilgi yok ve çırak dahi vermiyorlar." dedi.

Sarıgöl’de 2 kez yılın ahisi seçildi

Sarıgöl ilçesinde 2018 ve 2021 yıllarında yılın ahisi de seçilen Camkıran, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2 kez yılın Ahisi seçilmesinden büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, "Bugün 71 yaşına girdim ve ilçede iki kez yılın ahisi unvanı verildi. Belgelerimi çerçeveletip dükkanıma astım. Benim için çok büyük bir gurur kaynağı. 57 yıldan beridir bu mesleğimi yapıyorum ve gücüm yettiğince de mesleği Sarıgöl’de yaşatmaya devam edeceğim." diye konuştu.