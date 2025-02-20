Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde 2025 yılının ilk 2 ayında 57 patili dost sıcak yuvasına kavuştu.

Kurulduğu günden bu yana 13 bin 625 sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. Merkezde, 2025’in ilk 2 ayında ise bakımları yapılan 31 köpek, 4’ü engelli 26 kedi olmak üzere 57 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu. Sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturan merkeze gelen duyarlı vatandaşlar, tüm kent halkına "Satın alma, sahiplen" diyerek can dostlara kucak açmalarını tavsiye ediyor. Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce hayvan ile bu konuda öncülüğünü sürdürüyor.

Engelli kedi sahiplenildi

Onur Öztürk, engelli bir kediyi sahiplenerek duyarlılık örneği gösterdi. Öztürk, "Çok cana yakın bir kedi. Zaten hayvanlara burada iyi bakıyorlar. Ama hepsinin yine de bir yuvaya ihtiyacı var. Gözünün olmamasına da aldırmadım. O hayatta kalmaya çalışıyor. Ben de ona yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

"Onlara bir hayat olabilirsiniz"

Eşi Ebru Günlü ile birlikte ’teriyer’ cinsi bir köpek sahiplenen İbrahim Günlü, "Normalde eşimin hayvan tüyüne alerjisi var. Evde sürekli olarak besleyemiyoruz. Sadece teriyer cinslerine karşı bir ayrıcalığı var. Bundan dolayı da evde Lady adında aynı cins bir köpeğimiz var. Yine aynı cins sahiplenmek istedik. Luna da bizi görünce hemen geldi ve enerjimiz de uydu. Şimdi tedavisi devam ediyor. Tedavisinden sonra ailemize katacağız. Evet, bu köpekler cins, satın almak yerine barınaklardan sahiplenmesi gerekiyor. Son çıkan yasadan sonra halkımızın biraz daha ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Bu cins köpekler sokakta çok yaşayamazlar. O nedenle imkanları varsa böyle bir canlıya hayat verebilirler. Barınakların da belli bir kapasitesi var. Burası da zaten yüzde 100 doluluk kapasitesiyle hizmet vermeye çalışıyor. Bizler de buradan sahiplenerek yetkililere yardımcı olabiliriz. O yüzden kendinize bir dost onlara da bir hayat olabilirsiniz. Özellikle Doğal Yaşam Merkezi’nin ilgi alakası çok güzel. Biz bu köpeği sahipleneli neredeyse 1 hafta oldu. Ben her gün gelip almak istiyorum. Ama yetkililer tedavisi tamamlanmadan veremediklerini söylüyor. Bu da onların ne kadar profesyonel olduklarının örneği. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Ahmet Ataç’a ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçek bir belediyecilik anlayışıyla hizmet veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Burası iyi ki var"

Bir köpeğe yuvasını açan Gürbüz Kuran, "Bahçede ve evimde kedilerim var. Evde iki kedim var ve biri engelli. Hisli hayvanlar, görmeseler de kokuyla duyarlılıkla herhangi bir yere çarpmadan yaşıyorlar. Burada hayvanlar çok fazla. Burada veterinerlik hizmetleri yapıyorlar ve ben o nedenle çok mutluyum. Burası iyi ki var. Burada da sahiplenmeyi bekleyen dostlarımız var. Onların da sahiplenilmesini çok isteriz" dedi.

"Buradaki hizmetlerden çok memnunum"

Bir kedi sahiplenen Gülcan Şirin, "Sokak kedilerine de bakıyorum, evde baktıklarım da var. Bu dostların tedavi ve kısırlaştırılmasında Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nden destek alıyorum. Buradaki hizmetlerden çok memnunum. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a da çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanları sağladığı için. Vatandaşlara da para ile satın almak yerine buraya gelip sahiplenmelerini öneriyorum" ifadelerine yer verdi.

"Satın alma sahiplen"

Nevin Terzioğlu, "Buradaki hayvanların insanlar tarafından sahiplendirilmesi çok önemli. Burada iyi bakılıyorlar ama sahiplenilse daha iyi olur. Burada çok güzel hizmet veriliyor. Hayvanları Koruma Yasasından önce 15 köpeği buraya getirip kısırlaştırıp tekrar yerine bırakmıştım. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat şeklinde uygulanıyordu. Yasada yapılan değişiklik ile ben bu 15 köpeği nasıl sahipleneyim? Kırsal kesim düşünülmeden yapılan bir yasa oldu" sözlerini kullandı.

"Evimizin her şeyi oldu"

Figen Köseler, "Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ni her zaman ziyaret ediyorum. Burada gayet güzel bakılıyor. Sahiplendirme çalışmaları da çok güzel. Atlas’ı da buradan sahiplendik. Satın alma sahiplen diyoruz. Herkesin satın almamasını istiyorum. Atlas evimizin her şeyi oldu" dedi.

"Vatandaşlar kesinlikle dost sahiplensin"

Seçkin Yörükçü, "Burayla tanışmam 5 yıl önce sokakta bulduğum bir kediyi getirmemle olmuştu. 5 yıldan bu yana en ufak yardım talebimizde koşarak geliyorlar. Gayet güzel hizmetleri var. Vatandaşlar kesinlikle dost sahiplensinler. Buradaki hayvanlar bir yuva arıyor. Kesinlikle sahiplensinler. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.