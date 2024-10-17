Bursa'da hakkında 56 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 21 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, evine gireceği sırada kardeşine ait kimlikle yakalandı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, çek senet dolandırıcılığı, tehdit ve benzeri suçlardan 21 ayrı suç kaydı bulunan ve 56 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 milyon 048 bin 602 Türk lirası para cezası ile aranan, Y.E.'yi (43) yakalamak için harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip başlatan Güven timleri, adım adım takip ettikleri Y.E.’yi Yıldırım ilçesindeki amcasının oğluna ait eve girmek istedği sırada önünü kesti.

Kendisine kimlik soran ekiplere kardeşi 39 yaşındaki C.E.’nin kimliğini veren şüpheli, polisin dikkati sayesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleriniin ardından adliyeye sevk edilen Y.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.