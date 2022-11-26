Ardahan’ın Posof ilçesinde 56 yaşındaki Ali İşler’in eğitim aşkı örnek oluyor.

Ardahan’ın Posof ilçesinde 56 yaşındaki Ali İşler’in eğitim aşkı örnek oluyor.

Kırşehir’in Mıcır ilçesinde 1966 yılında doğan Hacı Ali İşler, yıllarca Antalya’da turizm sektöründe çalıştıktan sonra emekli oldu. Hayalindeki hukuk eğitimini almak için üniversite sınavlarına giren İşler, Posof Adalet Yüksekokulu Adalet Bölümü’nü kazandı. Okulun yaşı en büyük öğrencisi olan İşler, yıllar sonra okulda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Posof Adalet Yüksekokulu’nda Adalet, Evde Hasta Bakıcılığı ve İlk Acil Yardım bölümlerinde 240 öğrencinin eğitim gördüğü öğrenildi.