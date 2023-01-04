Süleyman D.’nin yapılacak olan otopsi ile kesin ölüm sebebi belirlenecek.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman D.’nin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de şüpheli ölüm üzerine çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Dilaver Mahallesi Yeşildağ Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki Süleyman D.’den haber alamayan yakınları durumu ekipleri haber verdi.

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