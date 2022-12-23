Malatya’da yaşayan ve okuma yazma bilmeyen Gafure Yücel Kurt 56 yaşında çocuk sahibi olduktan sonra kızına derslerinde yardımcı olmak için 63 yaşında kursa başladı.

Malatya’da yaşayan ve okuma yazma bilmeyen Gafure Yücel Kurt 56 yaşında çocuk sahibi olduktan sonra kızına derslerinde yardımcı olmak için 63 yaşında kursa başladı.

Battalgazi ilçesinde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir süre önce de eşini kaybeden 63 yaşındaki Gafure Yücel Kurt uzun yıllar çocuk sahibi olmak için mücadele verdikten sonra 56 yaşında anne oldu. Babası okula göndermediği için eğitim alamayan Kurt şimdilerde ise kızı Özge’nin eğitimine katkı sunmak için okuma yazma kursuna başladı.

Önümüzdeki yıl okula başlayacak olan kızı Özge ile yazıldığı kursa birlikte gelip giden Kurt yıllar sonra çocuk sahibi olmanın verdiği mutlukla hayata tutunduğunu söyledi. Okula gidemediği için hep üzüldüğünü daha önce de değişik kurslara yazılarak kendini geliştirmek için gayret gösterdiğini ifade eden Gafure Yücel Kurt, ”Babam okula göndermemişti. Ben üzülüyordum niye okumadım diye. Okur yazarlığımın olmadığına üzülerek kurslara kayıt olmaya başladım. Dikiş kursuna falan yazıldım. Kurslara gitmeme izin vermediler ama mücadeleye devam ettim. Kendi imkanlarımla ayakta kalmak istiyordum ve bunu başardım” dedi.

"56 yaşında anne oldum"

Uzun yıllar çocuk sahibi olmak için mücadele ettiğini de kaydeden Kurt, “Bir gün çocuğum olursa çocuğumla birlikte okumaya başlayacağım dedim. Çok şükür Allah beni unutmadı yaşlandırdı ama bana evlat nasip etti. 63 yaşındayım 56 yaşında anne oldum. Kızım için okuma yazma öğrenmek istiyorum. Çocuğum şu anda 6 yaşında. Şimdi hayatımı çocuğuma adadım kızıma yardımcı olmak için okuma yazmayı da başarırım inşallah“ ifadelerini kullandı.

"Kızı ile birlikte kursa geliyor"

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi öğretmelerinden Murat Danış ise Gafure Yücel Kurt’un kursa kızı Özge ile birlikte geldiğini belirterek, ”Birinci seviyede okuma yazma hiç bilmeyen kursiyerlerimiz kursa geliyor ve buradan ilk basamaktan başlıyoruz birinci kademede yaklaşık 3 buçuk aylık gibi bir süreçte okuma yazma öğretiyoruz. Sonra ikinci kademe ders veriyoruz ilkokul diploması yerine geçmekte. Gafure ablamızda kursiyerlerimizden biri çocuğu ile birlikte kursumuza geliyor okuma yazma için gayret gösteriyor. Çocuğu ana okul seviyesinde birinci sınıfa başladığı zaman çocuğuna faydalı olabilmek ona yön göstermek, okuma ve yazmasına yardımcı olabilmek için de okuma kursuna geliyor“ şeklinde konuştu.

Kurlara katılım sağlayan her bir kursiyerin ayrı bir hikayesinin bulunduğunu aktaran Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım da, “Büyükşehir belediyesi bünyesinde kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik çeşitli kurslarımız mevcut. Kurslarımızda özellikle kadınların meslek edinmesine yönelik kurslarımıza daha ağırlık veriyoruz. Ancak sadece meslek edindirmenin yeterli olmadığını anladık ve büyükşehir belediyemiz ve halk eğitim aracılığıyla okuma yazma kursumuzu başlattık. Kursumuza müracaatlar oldukça yoğun. Kursiyerlerimiz bütün ihtiyaçlarını kendileri giderebilmek için hastaneye gidebilmek, otobüse binebilmek için kursumuza geliyorlar. Bize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.