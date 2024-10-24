Süleyman Demirel Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Burak Fatih Açıkgöz ve 56 öğrencinin kaleme aldığı 100 farklı şiirden oluşan "Cumhuriyete 100 Şiir" Kitabı, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’ye takdim edildi.

Öğrencilerin imzalayarak takdim ettiği şiir kitabını inceleyen İl Müdürü Miraç Sünnetci, “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlayacağımız yakın zamanda gelen bu kıymetli hediye bizleri çok mutlu etmiştir. Milli ve manevi değerlerimize bağlı nesillerin yetiştiğini görerek İkinci Türkiye Yüzyılı’na girmenin gururunu hep birlikte yaşamaktayız. Vatanımızın emin ve güvenilir nesillerimizin ellerinde yükseldiğini bilmek bizlerin eğitimdeki hedeflerimize ulaştığımızın kanıtıdır. Cumhuriyete 100 Şiir Kitabı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman masamda bulunacak bir eser” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.