Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan ve 56 milyon TL’ye mal olan kapalı pazaryeri, iklimlendirme sistemi sayesinde hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürecek.

Devrekani Belediyesi ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (IFAD) çerçevesinde, finansmanı karşılanan Devrekani Belediyesi Isıtmalı-Soğutmalı Kapalı Pazaryerinin yapımı devam ediyor. Yaklaşık maliyeti 56 milyon TL olacak olan Devrekani Belediyesi Kapalı Pazaryeri’nde çalışmaların 20 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın girişimleri neticesinde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından finansmanı sağlanan pazer yeri, özellikle kış mevsiminde olumsuz hava şartlarının yaşandığı ilçede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacak.

“Üreticilerimiz, derme çatma bir pazaryerinde ürünlerini satmaya çalışırken, şimdi hem üreticiler hem de tüketiciler daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanmış oldu”

Sebze ve Meyve Pazarı ile Yöresel Ürün Pazarı’nın eksikliğini hissettiklerini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde, finansmanın bir kısmı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan sebze ve meyve pazarı ile yöresel ürün pazarının bölgedeki birçok insana istihdam sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Üretim kapasitesinin arttırılarak bölgenin bir cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Altıkulaç, “İlçe halkının büyük bir bölümünün tarım sektörüyle geçimini sağladığı Devrekani ilçesinde, üreticilerin büyük bir bölümünün ürettikleri ürünlerini sattıkları Devrekani Halkı Pazarında kurulan açık pazar yerinin kapalı hale getirilmesiyle bölgede önemli bir eksiklik daha ortadan kaldırılmış olacak” dedi.

"Pazar yerlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle alıcı sayısı düşmekteydi"

İlçe halkının geçimini tarım ile sağladığını hatırlatan Başkan Altıkulaç, “Üreticilerimiz, başta olmak üzere kırsal alandaki üreticiler üretmiş oldukları yoğurt, peynir, yumurta, tarhana, marmelat, reçel, patates, hindi, tavuk, domates, salatalık, fasulye, marul, soğan, elma, erik, ceviz gibi sebze ve meyveleri açık alanda, derme çatma haldeki pazar yeri olarak belirlenen alanda satıyorlardı. Özellikle rüzgarlı, yağışlı ve soğuk havalarda kurulan bu pazar yerinde olumsuz hava şartları nedeniyle alıcı sayısı düşmekte, kurulan pazar kısa sürede dağılmakta ve özellikle kadınlar ürettikleri ürünlerin bir kısmını satamadan köylerine dönmek ya da düşük fiyatla toptancılara satma zorunda kalıyorlardı. Üstü kapalı pazar yeri yapımı ile tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkacak hem üreticiler hem de tüketiciler için daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanmış olacak” diye konuştu.

“1 milyon 498 bin dolar bütçeli bir projede son aşamaya geldik”

Çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Altıkulaç, “Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (IFAD) kapsamında Birleşmiş Milletlerin uhdesindeki projemizde, özellikle köylerimizde ve mahallelerimizde üretilen ürünlerin pazarda ekonomik değere çevrilmesiyle alakalı ilçemize ayrı bir değer katacağını düşünüyoruz. Daha öncesinde ilçemizde aynı pazaryerinde vatandaşlarımız pazarlarını görüyordu. 6 ay önce yeni pazar yerinin inşatına başladık ve 4 bin dekar alanda 2 bin 500 dönümü kapalı olmak üzere inşa edilen pazarda ısıtma ve soğutma sistemi de olacak. Pazara gelen üreticilerimiz ve çiftçilerimiz, ürünlerini satma imkanı bulurken vatandaşlarımızda daha konforlu bir ortamda alışverişlerini yapabilecekler. 1 milyon 498 bin dolar bütçeli bir proje, bunun tamamı hibe şeklinde ilçemize kazandırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devrekani Belediye Başkanlığımız, Birleşmiş Milletler ve UNDP işbirliğiyle yeni pazar yeri ilçemize kazandırıldı. 15-20 gün içerisinde inşallah pazar yerimizi bitirip, açılışını yapacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca pazar yeri projesi hazırlanırken çatı statik hesapları GES panellerinin ağırlığını kaldırabilecek şekilde planlanmıştır. İleride kapalı pazar yeri çatısının komple GES panelleri ile kaplanarak ilçe halkının kullanım alanlarındaki bütün enerji sarfiyatının karşılanabilmesi de mümkün olacak” şeklinde konuştu.

“Bu pazaryeri, Devrekani’de şimdiye kadar görülmemiş bir hizmet, çok güzel oldu”

Devrekani Kızılcık köyünde ikamet eden Mehmet Aygün, “Sayın başkanımızdan Allah yüz bin kere razı olsun. Bu pazar yeri Devrekani’nin gözbebeği bir yer. Yeni pazar yeri de eski yerine yapıldı. Allah razı olsun başkanımızdan. Daha iyilerini de başkanımıza yapmayı nasip etsin. Başkanımız gerçekten çok çalışkan ve sevilen birisi. Kendisi çok iyidir, ilçemize bir hayli proje hazırlayıp yaptı. Atık su arıtma tesisini yaptı, halı saha yaptı, güneş enerjisi santrali yaptı, Devrekani İhtisas OSB’ye yapıyor. İlçemize birçok projeyi yapıp kazandırdı. Ben, başkanımızdan memnunum. İnşallah bundan sonrada daha güzel çalışmalarda bulunur. Bu pazaryeri, Devrekani’de şimdiye kadar görülmemiş bir hizmet, çok güzel oldu. Eski pazar yeri saçtan yapılmış, artık yıkılmak üzere eskimişti. Kullanışlı değildi ama şimdi çok daha modern bir pazar yeri oldu. Bu pazar yeri de yapıldı, 20 güne faaliyete geçer diye düşünüyoruz. Köylerinden gelen pazarcılarımız, yağmurda, yağışta, kışta olsun rahatlıkla ürünlerini satar. Vatandaşımızda alışverişini yapabilir” ifadelerini kullandı.

Devrekani Başakpınar köyünde ikamet eden Mustafa Baştaş da, “Yeni pazar yerini yapanlardan Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Eski pazaryerinde tahta ile saçlar vardı. Şimdiki çok güzel, on numara bir yer oldu. Kastamonu’da bir numara pazar yeri oldu. Kim yaptıysa, kimler sebep olduysa hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel oldu” dedi.