Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması" başladı.

TÜBİTAK BİDEB Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından organize edilen sergi; Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun illerinden başvuran 2 binin üzerindeki proje arasından seçilen 100 proje ve 200’den fazla yarışmacıyı ağırlıyor. Öğrenciler, bilimsel ve teknolojik yeniliklerini detaylı sunumlarla sergileme fırsatı buluyor. Yarışma açılışı OMÜ Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu’nda düzenlenen törenle yapıldı.

"Hedefimiz proje sayısı ve niteliğini daha da artırmak"

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu, "1969 yılında başlayan ve bu yıl 56.’sını düzenlediğimiz bu yarışma Türkiye genelinde 12 bölge merkezinde eşzamanlı olarak yapılmaktadır. Samsun bölgesi; Amasya, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerini kapsamaktadır. Yarışmanın 56. yılında, bölgemizde 12 farklı alanda; biyoloji 280, coğrafya 185, değerler eğitimi 222, fizik 146, kimya 142, matematik 153, psikoloji 138, sosyoloji 222, tarih 180,teknolojik tasarım 317, Türk dili ve edebiyatı 180, yazılım 129 olmak üzere toplam 2 bin 294; Türkiye genelinde ise 22.586 proje başvurusu yapıldı. Hedefimiz proje sayısı ve niteliğini daha da artırmaktır. Projelerin ön inceleme ve ön değerlendirme aşamalarında 29 farklı üniversiteden, 136 öğretim üyesi görev almıştır. Her bir proje kendi alanındaki üç jüri üyesi tarafından değerlendirildi. TÜBİTAK Panel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden, jüri üyelerimizin yapmış olduğu değerlendirilmeler sonucu bölge sergisine 12 farklı alandan 100 proje seçildi" dedi.

Rektör Aydın: "Süreci büyük bir ilgiyle takip ediyoruz"

Düzenlenen yarışmada başvuru sayısının 22 bin 500’e yakın olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Bunun 2 bin 250 kadarı Samsun bölgesinden ve bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Raporu incelediğimde, kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerden fazla olduğunu gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Ülkemiz adına gurur verici bir durum. 12 ayrı alanda arkadaşlarımız yarışacak ve bu gerçekten heyecan verici. Biz de süreci büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Böyle bir organizasyona destek verdiğiniz için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Akabinde TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nın açılış kurdelesi kesilerek yarışmada yer alan projeler incelendi. Türkiye genelinde 12 farklı bölgede eş zamanlı olarak düzenlenen 2204-A bölge sergileri, genç bilim insanlarının projelerini kamuoyuyla buluşturarak, geleceğin bilim insanlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Samsun Bölge Sergisi, 27 Şubat 2025 tarihinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek. Dereceye giren projeler ise Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazanarak, ulusal ve uluslararası çapta yarışma imkânı elde edecek.