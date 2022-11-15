Konya Aşıklar Bayramı, son 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da yine Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Konya Aşıklar Bayramı, son 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da yine Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

1966 yılından bu yana Konya’da düzenlenen Konya Aşıklar Bayramı’nın 53’ncüsü 2019’da “Vatan Aşkıyla” ve 54’ncüsü 2020’de “Karabağ Aşkıyla” düzenlenirken, 55’ncisi ise geçtiğimiz yıl “Milli Teknoloji Hamlesi” temalarıyla Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. UNESCO 2023’ü “Aşık Veysel Yılı” olarak ilan etmesi dolayısıyla 56. Konya Aşıklar Bayramı’nın teması da “Aşık Veysel’e Vefa” olarak belirlendi. Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği en önemli halk ozanlarından biri olan Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49’ncu yılında Türkiye’nin dört bir yanından halk ozanı ve Aşık’ın katkılarıyla 56. Konya Aşıklar Bayramı’nda anılacak.

36 halk aşığı Konya’da buluşuyor”

Türkiye’nin dört bir yanından 33 aşık ve halk ozanının yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Irak’tan da 3 halk ozanı, 56. Konya Aşıklar Bayramı’na katılacak. Program, 17 Kasım Perşembe günü saat: 11:00’da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın organizasyon hakkındaki basın açıklaması ve daha sonra yapılacak Mevlana Meydanı’ndaki açılış programıyla başlayacak. Türkiye’nin dört bir yanından organizasyona katılan halk ozanı ve aşıklar; aynı gün içerisinde Karatay Belediyesi önünde ve Kültür Park’ta; 18 Kasım Cuma günü ise Hükümet Meydanı ve Gedavet Yolu’nda kısa süreli açık alan gösterisi yapacak. “Aşık Veysel’e Vefa” temasıyla Karatay Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 56. Konya Aşıklar Bayramı’nın final programı ise 18 Kasım Cuma akşamı saat 19:30’da Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, “Aşık Veysel’e Vefa Temasıyla 56. Konya Aşıklar Bayramı”na tüm vatandaşları davet etti. Aşık Veysel’in Türkçe’yi en yalın haliyle ve güçlü bir şekilde kullanmasının yanında, şiirlerinde verdiği mesajlarda insanlara birlik, beraberlik sevgi ve kardeşlik gibi değerleri öğütlediğine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Büyük bir gönül insanı olan Aşık Veysel; sevgi, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, toprak gibi bizi biz yapan kıymetleri bizlere sunan en önemli ozanlarımızdan birisidir. Bizim de böylesine önemli değerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yıl Karatay Belediyesi olarak 56’ncısına ev sahipliği yapacağımız Konya Aşıklar Bayramı’nın temasını da ‘Aşık Veysel’e Vefa’ olarak belirledik. 36 halk aşığı ozanımızla birlikte 2 gün sürecek programla Aşık Veysel’i anacağız. Ben bu vesileyle, Cuma akşamı tüm hemşehrilerimizi bu kültürel şölene şahitlik yapmaya davet ediyorum” dedi.