DÜZCE(İHA) – Düzce’de Çilimli İlçe Emniyet Amirliğince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 8 parça halinde toplam 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Çilimli İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalarda 8 parça halinde toplam 550 gram esrar maddesi, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda göz altına alınan C.D.(55) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.