İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve belediye personelleri Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle özel bir koreografi hazırladı. Belediye hizmet binası önünde toplanan personeller "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

İlkadım Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarını "100. Yıl" koreografisi ile taçlandırdı. Belediye hizmet binası önünde toplanan 550 personel saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı’nı okudu. Akabinde koreografi için ellerindeki bayraklarla yerlerini alan 550 kişi "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

Günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bir şeyi lütfen unutmayalım yıllar önce her şeyimizi kaybetmiştik, bir Milli Mücadele’ye girişmiştik. Sakarya’da, Dumlupınar’da büyük taarruzda savaştık. Kahramanca dövüştük. Sonunda büyük bir zafer elde ettik. Ve 100 yıl önce 29 Ekim’de yeniden dirildik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100’ncü yılı etkinlikleri kapsamında çalışan personellerimizle birlikte güzel bir etkinliğe imza attık. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan personellerimizle birlikte 100 sayısı yaparak bir koreografi yaptık. Çok güzel ve duygulandıran bir tablo oluştu. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünü ilçemizde gururla kutluyoruz. Emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.