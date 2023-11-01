Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde 54 motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerinden toplam 36 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullanan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 54 motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden dolayı toplamda 36 bin TL cezai işlem uygulayan ekipler, trafik kurallarına uymayan ve trafiğe çıkması uygun olmayan motosikletleri de trafikten menetti. Trafikten menedilen motosikletler, çekici yardımıyla otoparka çekildi.