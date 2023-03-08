Osmanlının ilk başşehri Yenişehir’de 535 yıldır kurulan bölgenin en büyük ilçe pazarı yeni yapılan modern kapalı pazaryerinde hizmet vermeye başladı.

Osmanlının ilk başşehri Yenişehir’de 535 yıldır kurulan bölgenin en büyük ilçe pazarı yeni yapılan modern kapalı pazaryerinde hizmet vermeye başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’e yaptırılan kapalı pazaryeri dualar eşliğinde yapılırken pazarcı esnafına çorba ikram edildi.

Hizmet vermeye başlanan kapalı pazar yerinin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İlçe Başkanı Arif Eren ve ilçe protokolü katılarak pazarcı esnafına hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Yapılan duaların ardından esnafa hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Davut Aydın, Kapalı Pazar yerinin yapılmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, ‘İlçemizde 535 yıldan bu yana kurulan Salı Pazarımız bugün itibariyle yeni yaptığımız Kapalı Pazar alanına taşınmıştır. Sebzeden meyveye, köy ekmeğinden balığa, kıyafetten nalburiyeye, her şeyin en tazesi, en kalitelisi ve en iyisi Osman Gazi’nin şehri Yenişehir’de yeni açılan kapalı Pazar alanımızda da halkımız hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Kapalı Pazar alanımızın ilçemize kazandırılmasına vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İlçemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu günden itibaren esnafımız rahat ve temiz bir ortamda satışlarını yapabilecek, vatandaşımız da yazın yağmur çamur ve soğuktan yazından sıcaktan bunalmadan alış verişlerini yapabilecektir’ dedi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit te 40 yılın özleminin bittiğini söyleyerek, ‘Neredeyse 40 yıldan bu yana herkesin dilinde olan bir hizmetti. Bu hizmetin gerçekleşmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve emeği geçen herkese esnafın temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. Esnafımız ve ilçe halkımız modern bir Pazar alanına kavuşmuştur. Yenişehir ilçemize hayırlı olsun’ dedi.