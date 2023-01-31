Ordu’da, ilkokul çağındaki iken babasının yanında çay servisi yapan ve 53 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Şahin Çakır, hayatının sonuna kadar mesleğini sürdürmek istediğini belirtiyor. Çakır, şuan 4 TL olan çayın mesleğe ilk başladığında 5 kuruş olduğunu ifade etti.

Ordu’da, ilkokul çağındaki iken babasının yanında çay servisi yapan ve 53 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Şahin Çakır, hayatının sonuna kadar mesleğini sürdürmek istediğini belirtiyor. Çakır, şuan 4 TL olan çayın mesleğe ilk başladığında 5 kuruş olduğunu ifade etti.

Altınordu ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Şahin Çakır, ilkokul çağında iken okul önlüğü ile babasının kahvehanesinde çay servisi yapmaya başladı. Çay servisini seven Çakır, ilerleyen yıllarda kendisine bir çay ocağı açtı. 53 yıldır Ordu’nun farklı noktalarında çay ocağı işleten Çakır, mesleğe ilk başladığında çayın 5 kuruş olduğunu ve o zamanlarda günlük yaklaşık 2 bin 500 çay satışı yaptıklarını ifade etti.

“Mesleği sevdim ve bırakamadım, ömür boyu devam ettirmeyi düşünüyorum”

Şahin Çakır, çay ocağı işletmeciliğinin zor bir meslek olduğunu ve sosyal hayatı kısıtladığını ifade ederek, “53 yıldır bu işi yapıyorum. Babam kahvehane işletiyordu, ben ilkokul birinci sınıfta çay taşımaya başladım. O şekilde başladım, sevdim ve daha da bırakamadım. Tam 53 yıldır devam ediyorum. Sabah erken kalkıp gece geç saatte eve gidiyorum. Özel günlerimiz yok, ömür boyu hayatımız çalışmakla geçti. Mesleğe başladığımda çay 5 kuruş, ekmek 25 kuruştu. İnsanların birbirine sevgi ve saygısı daha fazlaydı. Mesleğimi seviyorum Allah izin verirse ölene kadar devam ettirmeyi düşünüyorum” dedi.

“Mesleğin ilk yıllarında 2 bin 500 çay satılır, 5 garson çalışırdı, şimdi 200 çay satılıyor”

“Mesleğin ilk yıllarında 2 bin 2 bin 500 çay satılır ve 5 garson çalışırdı, iş yetişmiyordu. Şimdi günlük 200 bandında satılıyor. Bu günümüz şükürler olsun” diyen Çakır, “Mesleğimi çok severek yapıyorum. Aynı yerde 15 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Öncesinde de farklı yerlerde çalışıyordum, tam 53 yıldır bu işle uğraşıyorum. Allah müşterilerimden de razı olsun, onlar bana ailemden daha yakın. Evde çocukları 2 saat görüyorum ama buradaki dostlarımı gün boyu görüyorum” diye konuştu.

Müşterilerden Seçkin Ataç ise çocukluğundan bu yana mahallede olduklarını belirterek, “Kendisi işini çok severek yapıyor. Çaya bu lezzeti vermek ayrı bir yetenektir. Kendisi yıllardır burada esnaflar ile uğraşıyor. Kendisini de çok seviyoruz, ailemizden birisi gibi. Esnaf olduğumuz için evden çok zaten burada vakit geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.