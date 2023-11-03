Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde geçtiğimiz hafta çıkan ve 53 yapının etkilendiği bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 25 Ekim Çarşamba günü Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, evlerin birbirine bitişik olması nedeniyle büyüdü. İl ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

230 hane olan Yağcılar köyünde çıkan yangın sonrasında 44’ü tamamen yıkık durumda 7’si ağır hasarlı, 2’si de az hasarlı 53 yapı yanarken, 48 hane de kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrasında Kastamonu İl Özel İdaresine ait 2 iş makinesi ve 4 kamyon ile yangın alanında hasar kaldırma çalışmalarına başlandı.

Yağcılar Köyü Muhtarı Osman Namlı ve Yağcılar Köyü Dernek Başkanı Nejdet Aykırıoğlu, “Devletimiz yetkilileri ve kurumları yangının başladığı ilk dakikalardan bugüne kadar hep yanımızda oldular. Yangını söndürme çalışmalarında özellikle Tosya Orman İşletme ve Belediye itfaiye ekipleri fedakarca çalıştılar. Yardım konusunda Kızılay ekiplerimiz ve derneklerimiz her türlü desteği verdi” dedi.

Yangın alanında enkaz kaldırma çalışmalarının sonlandırılması ile birlikle yeni evlerin yapılacağı alanlarda zemin etüt çalışmalarının yapılacağı açıklandı.