Niğde’de 53 ülkeden 115 sanatçının resimlerinin yer aldığı ’Sanat Sarsıntısı-11’ adlı uluslararası serginin açılışı yapıldı.

53 ülkeden 115 sanatçının resimlerinin yer aldığı ’Sanat Sarsıntısı-11’ adlı sergi, Niğde Belediyesinin desteğiyle ressam Safa Büte öncülüğünde Belediye Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Niğde Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Niğde’nin kültürel anlamda gelişmesine vesile olduğu için Safa Büte’ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de geçmiş yıllara nazaran hem katılımcı ülke sayısı hem de eser sayısının arttığına dikkati çekti. Kentin sanat hayatına gösterdiği katkıdan dolayı Büte’ye teşekkür eden Özdemir, "Dünyaya global bir bakış açışıyla sahip çıkılması gerektiğinin önemine vurgu yapılacak olan sergimiz, katılımcı ülke sayısının fazlalığı ve farklılığı bakımından da bir rekora imza açacak. Bu anlamda sergimize olan ilginin her geçen yıl artıyor olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Niğde’nin sosyal, kültürel ve sanatla ilgili açıdan daha çok gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu tür etkinliklere de özel önem veriyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

115 sanatçının 143 eserinden oluşan sergi, 15 Mayıs’a kadar açık kalacak. Açılışa AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ressam Safa Büte, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.