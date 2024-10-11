İçişleri Bakanlığı'nca bu hafta 53 ilde düzenlenen Narkoçelik-43 operasyonunda 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ile yüz binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir süredir sürdürülen Narkoçelik operasyonlarının 53 ilde düzenlenen 43'üncüsüne yönelik detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa, Antalya, Balıkesir olmak üzere 53 ilde "Narkoçelik-43” operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik bu hafta 53 ilde düzenlenen “Narkoçelik-43” operasyonlarında; 1 ton 392 kg uyuşturucu madde, 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1844602873918726363