Depremin vurduğu Hatay’da, Nevşehir Valiliği tarafından 53 günde inşa edilen Kapadokya Sebze Hali’nde yapılan açılışla birlikte esnafa anahtar teslimi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sahada ilk günden itibaren devlet-millet iş birliği ile sürüyor. Kentte üreticiler için önemli olan bir destek ise Nevşehir’den geldi. Nevşehir Valiliği koordinesinde Antakya’da çevre yolu, Kuzey Tepe mevkiinde 8 bin 250 metrekare arazi üzerine sebze hali inşa edildi. 53 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen Kapadokya Sebze Hali’nin açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, iki ilden protokol üyeleri ve esnaflar katıldı. Açılışı yapılan Kapadokya Sebze Hali’nde, her biri 25 metrekare olan 65 adet iş yeri, 1 adet 48 metrekare idare binası, 1 adet dernek binası, 1 adet 23 metrekare çay ocağı ve 2 adet 42 metrekare tuvalet bulunduğu belirtildi.

"İlimizdeki gıda sevkiyatının ve temininin önemli merkezlerinden biri olacaktır"

Açılışta konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Açılışını yapacağımız Hatay Sebze ve Meyve Hali ilimize önemli katkılar sağlayacaktır. Nevşehir Valiliğimizin katkılarıyla inşası tamamlanarak açılışını yapacağımız Antakya hali, ilimizdeki gıda sevkiyatının ve temininin önemli merkezlerinden biri olacaktır. Toplamda 8 bin 250 metrekare üzerine yapılmış olan hal yerleşkesinde 65 adet iş yeri bulunmakta" dedi.

"Hatay’da kalıcı bir destek sağlamak istedik"

Hatay’a kalıcı bir destekte bulunmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de, "Nevşehir Belediyemizin de kardeş şehir olduğu Hatay’da kalıcı bir destek sağlamak istedik. Belediye başkanımızla birlikte yola çıktık. Nevşehirli hemşehrilerimizin ve ticaret odamızın katkılarıyla 65 iş yerinden oluşan ve sosyal konutlarıyla birlikte 8 bin 250 metrekare alanda bir tesisi kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Hatay Valisi Masatlı tarafından Nevşehir Valisi Becel’e plaket verildi. Programda, kurdele kesilmesinin ardından esnaflara iş yerlerinin anahtarları teslim edildi.

"İnşallah yaralarımızı sarıp önümüze bakacağız"

Hal esnafından Mehmet Övünçbal, deprem sonrası yaraları sararak hayatlarına devam edeceklerini belirterek, "Çok mutluyuz, en azından Hatay halkının birlik ve beraberlik içinde çalışması için güzel bir hal oldu. Sağ olsun, Nevşehir Valimiz bir öncülük etmiş, burayı yaptırmış. İnşallah yaralarımızı sarıp önümüze bakacağız" diye konuştu.

"Şu anda buruk bir iş yeri açılışı var aslında"

Hal esnafından Murat Maskar, yeni iş yerlerinin açılışında depremde hayatlarını kaybeden arkadaşlarının yokluklarından dolayı buruk bir mutluluk yaşadıklarına değinerek, "Depremde bizim halimiz yerle bir oldu. Nevşehir Valiliğinden rabbim razı olsun, kısa sürede yaptılar. Şu anda açılış olacak, anahtarlarımızı alacağız. Uzun bir aradan sonra yeniden bir aradayız. Arkadaşlarımız aramızda yok onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda buruk bir iş yeri açılışı var aslında. Deneyeceğiz, inşallah eski hayatımıza döneriz" şeklinde konuştu.