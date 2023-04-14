Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2023 yılında 11.si düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarının finalinde Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri bir kez daha büyük bir başarıya imza attı ve 2 Türkiye derecesi elde ettiler.

Yenilikçi projeler başarı getirdi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya 2023 yılında 9 alanda toplam 511 proje başvurusu gerçekleştirildi ve bu projeler alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 9 alanda toplam 115 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal danışmanlığında lisans bitirme projesi olarak hazırlanan 4 projenin 2’si söz konusu 115 proje arasına girme başarısını göstermişti. Yarışmanın Mart ayında çevrim içi olarak gerçekleştirilen final değerlendirmeleri sonucu 9 alandan 27 proje birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görüldü.

Final değerlendirmesine davet edilen Atatürk Üniversitesi öğrencileri Hira Beril Küçük ile Oğuz Can Özdemir tarafından hazırlanan Yapay Zekâ Destekli Yeni Nesil Sürücü Uyarı Sistemi projesi Makine İmalatı ve Otomotiv kategorisinde Türkiye 2.si oldu. Benzer şekilde Self Servis Çamaşırhaneler İçin Kaynak İzleme ve Rezervasyon Sistemi projesiyle de Hakan Efe, Fırat Sönmez ve Serhan Pehlivan, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde Türkiye 2’nciliği derecesine layık görüldüler.

Ödüller TEKNOFEST 2023’te verilecek

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal 2023 yılı yarışmasında finale kalan her iki proje ekibinin de Türkiye derecesi elde etmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Dal, bu yarışmada öğrencilerinin 2019 yılından beri aralıksız olarak gösterdikleri ulusal ölçekli başarıların Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde verilen eğitimin kalitesini bir kez daha tescillediğine vurgu yaptı. Elde edilen başarıların üniversite adına gurur kaynağı olduğunu aktaran Deniz Dal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler’e ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkunçay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Değerlendirmeler sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerini alan proje ekipleri projelerini TEKNOFEST 2023 kapsamında sergileyecekler ve sonrasında ödüllerini alacaklar.