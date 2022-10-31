Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, en köklü liselerden Dörtyol Anadolu Lisesi’nin 1970-1971 mezunları, 51 yıl aradan sonra mezun oldukları okul sıralarında buluştu.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, en köklü liselerden Dörtyol Anadolu Lisesi’nin 1970-1971 mezunları, 51 yıl aradan sonra mezun oldukları okul sıralarında buluştu.

Dörtyol ilçesinde bulunan ve en köklü liselerden olan eski ismi ile Deneme Lisesi, şimdiki adı ile Dörtyol Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime devam eden bugüne kadar çok sayıda siyasetçi, iş insanı, bilim insanı, eğitimci gibi başarılı mezunlar veren okuldan 1971 yılında mezun olan yaklaşık 60 kişi, 51 yıl sonra eğitim gördükleri okulda bir araya gelerek hasret giderdi, öğrencilik anılarını paylaştılar.

Mezunlardan Ahmet Bülent Ulusuy, yıllar sonra bir arada olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Çok hüzünlü, çok sevinçli duygu yoğunluğu yaşıyoruz. 51 sene önceki sıralarımızda oturduk. Anılarımızı paylaştık" dedi.