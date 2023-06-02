Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu yaşandı. Mezun olan gençlerle birlikte 2 çocuk annesi Melek Öztaş ve 51 yaşındaki Erol Kartal da mezuniyet heyecanı yaşadı. Okuldaki diğer öğrencilerin kendisine hep saygı duyduğunu söyleyen Erol Kartal, "Onlar hem arkadaşım hem çocuklarım oldu" dedi.

Mezuniyet töreni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu kampüsünde gerçekleştirildi. 6 farklı bölümden 205 öğrenci uzun süren çabalarının ardından mezuniyet diplomalarını almanın gururunu yaşadı. Tören, akademik personel ve ailelerin katılımıyla renklendi. Okul birincisi, Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü öğrencisi Filiz Yılmaz oldu. Okulda başarılı olan öğrencilerin belge ve ödülleri takdim edildi. Öğrenciler hep birlikte kepleri havaya atarak bu coşkulu günü kutladı. Mezun olan gençlerle birlikte 2 çocuk annesi Melek Öztaş ve 51 yaşındaki Erol Kartal da mezuniyet heyecanı yaşadı.

"Artık kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum"

Turizm bölümünden mezun olan Melek Öztaş, "Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü’nden mezun oldum. Evliyim, 2 çocuğum var. Bir taraftan çalıştım, bir taraftan okula geldim, diğer taraftan ev işlerimi yaptım. Okulumu başarıyla bitirmeyi başardım. Çok zorlandım aslında. Annem rahatsız olduğu için ona da ben bakmak zorunda kaldım. Birlikte yaşıyoruz, kardeşlerim bana destek oldu. Arkamda duran eşime, babama, kardeşime çok teşekkür ederim. İnsan istedikten sonra her şeyi başarabiliyor, özellikle bir kadın istiyorsa daha çok başarır. Artık kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. İleride planlarım var, inşallah başarabiliriz, yapabiliriz" dedi.

"Onlar hem arkadaşım hem çocuklarım oldu"

51 yaşındaki Erol Kartal ise "2021 yılında üniversite sınavına girdim. İşletme bölümünden mezun oldum. Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu’nun en yaşlısı öğrencisi olarak ben de bugün mezun oldum. 51 yaşında üniversite diplomasını aldım. Öğrencilerle birlikte aynı sıralara oturduk, kendi çocuklarımla okuyor gibi üniversite sıralarında birlikte çalıştık. Onlar hem arkadaşım hem çocuklarım oldu. Onlar bana hep saygı gösterdi. Ben de onlara her zaman sevgimi gösterdim. Çok güzel günlerimiz geçti, sonunda diplomamızı aldık" diye konuştu.