Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 51 bin TL değerinde giyim eşyası çalan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kartepe’de bir işyerinden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen H.M., E.T.C. ve R.A., isimli yabancı uyruklu şahıslar, polisi harekete geçirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kartepe Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri tarafından yapılan operasyon ile suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.