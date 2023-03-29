Samsun’daki limanlarda oluşan yoğunluktan dolayı 50’ye yakın gemi Samsun açıklarında sıra bekliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden Samsun’a gelen gemiler, Karadeniz’de yaşanan şiddetli fırtına ve limanlarda gişe işlemlerinde oluşan yoğunluktan dolayı Samsun açıklarına demir attı. Samsunport ve Tekkeköy ilçesindeki limanlar için sıra bekleyen 50’ye yakın gemi şehrin yüksek kesimlerinden görüntülendi. Samsun açıklarında bekleyen gemilerin boy boy sıralanması, görenlerin dikkatini çekti.

Öte yandan, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası karada kar ve yağmur, Karadeniz’de ise fırtına şeklinde etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizdeki fırtınanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini duyurdu.