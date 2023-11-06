DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’nin yöresel ürünleri ile büyük ilgi gördüğü Yöresel Ürünler Fuarı’nın üçüncü gününde fuarda en çok konuşulan stant Düzce Belediyesi Beltur standı oldu. 50’den fazla yerli ve doğal ürün ziyaretçilere sunuldu.

Düzce Belediyesi, Antalya’da bu yıl 12’ncisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırladı. Fuarda 50 kalemden fazla ürünü Türkiye’nin dört bir yanından gelen kurum temsilcileri, iş adamları ve ziyaretçilere sunan Beltur, aynı zamanda yöresel ürünlerin satışını da yaptı. Ziyaretçiler en çok siyah pirince ilgi gösterirken fındık helvası ve marmelatlardan tatmayı ihmal etmedi.

Yufkalı Konuralp Pilavı önünde kuyruklar oluştu

Stantta Coğrafi İşaretli Tarihi Yufkalı Konuralp Pilavı dağıtımı sırasında ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Özel pişirme tekniği ile taze hazırlanan pilavdan tadan ziyaretçiler bir kez daha yemek istedi. Pilav hakkında görüşlerini ifade eden bir ziyaretçi "Yıllardır kırmızı et yemiyorum ancak sizin pilavınız bu fuarda denediğim en güzel lezzetti. Şimdi pirinçten satın alıp tarifini öğreneceğim. Umarım yaparım. Ellerinize sağlık gerçekten çok lezzetli olmuş" dedi.

ÜZÜM SUYU DA İKRAM EDİLDİ

Düzce’nin yöresel içeceklerinden olan ve siyah üzümden yapılan üzüm suyu da pilavın ardından konuklara ikram edildi. Düzce lezzetlerine hayran kalan Türkiye’nin dört bir yanından fuara gelen katılımcılar Düzce Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan kitaplardan almayı da ihmal etmedi.

ATB BAŞKANI’NDAN İKİNCİ ZİYARET

Düzce standını ikinci gün ziyaret eden Antalya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, üçüncü günde de Düzce Belediyesi Beltur standına gelerek yetkililerle sohbet etti. Fuara gösterilen ilgiden bahsederken Türkiye’nin her yerinden ziyarete gelen girişimcilerin en çok Beltur standından bahsettiğini belirterek "Stant çalışmanız birçok arkadaşımız tarafından çok beğenildi. Aynı şekilde yöresel ürünleriniz de. Fuara gösterilen ilgi bu yıl da yoğun oldu. Burada yaptığınız hazırlıklar ve emekleriniz için sizi kutluyor, tebrik ediyorum. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ediyorum. Türk Bayrağı tablomuzu kendisine armağan ediyoruz" ifadelerinde bulunarak Türk Bayrağını Beltur Genel Müdürü Yılmaz’a teslim etti.