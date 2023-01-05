Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 503’e, kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı ise bin 726’ya ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 503’e, kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı ise bin 726’ya ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılından bugüne 12 binden fazla sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, çalışmalarına devam ediyor. Sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturan duyarlı vatandaşlar tüm kent halkına, “Satın alma, sahiplen” diyerek can dostlara kucak açmalarını tavsiye ediyor. 2022 yılında merkez tarafından sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı 503’e ulaştı. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 726 kedi ve köpek de kısırlaştırıldı. Öte yandan merkezde 2022 boyunca kedi ve köpeklere uygulanan kuduz, karma, parazit gibi aşıların sayısı ise 6 bin 152 oldu. Tedavisi yapılan kedi ve köpek sayısı ise 4 bin 205 olarak gerçekleşti. Ayrıca merkez, her yıl olduğu gibi 2022’de de Eskişehirlilerin uğrak noktası oldu. Yıl boyunca Doğal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden öğrenci sayısı 6 bin 181, vatandaş sayısı ise 10 bin 2 oldu.

"Can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Doğal Yaşam Merkezi’nde sürdürülen çalışmaların Türkiye’ye örnek olduğunu vurgularken, “1999’da göreve geldiğimde, Tepebaşı Belediyesi’nde görevli bir veteriner hekim dahi yoktu. Biz de süratle bu kadro için alım yapmıştık. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bu dünyaya, hayvanlar ile birlikte geliyoruz. Bizlerle beraber onların da yaşam hakkı var. Özellikle kırsaldaki köpeklerin, şehir sınırlarına getirilerek bırakılması bizim bu iş için ayrılan bütçemizi zorluyor. Normal şartlarda kentteki hayvan popülasyonu ile ilgili bir sıkıntı yok. Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Durmadan, dinlenmeden bir hekim olarak hayvanlarımız için de en iyisini yapmaya çalıştığımızı belirtmek isterim. İyi ki hayvanseverler var. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini aşılamamız çok önemli. Tepebaşı’nda, Doğal Yaşam Merkezimiz tarafından sürdürülen çalışmalar ve iş birlikleri sayesinde her yıl binlerce sokak hayvanını tedavi etmekle kalmıyor, yine binlercesini sahiplendiriyor, çocuklarımızın hayvan hakları bilinci kazanması için çeşitli geziler ve eğitim programları düzenliyoruz. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’mizde, 2009 yılından bugüne 12 binden fazla sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olmayı başardık” diye konuştu.

Sokak hayvanlarını evlerine kabul eden duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkına, “satın alma, sahiplen” diyerek can dostlara kucak açmaları tavsiyesinde bulunuyor.