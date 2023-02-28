Çorum’un İskilip Belediyesince, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki depremzedelere İskilip dolması ikram edildi.

Çorum’un İskilip Belediyesince, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki depremzedelere İskilip dolması ikram edildi.

Afşin Çadır Kent’te 22 kişilik ekip tarafından 15 kazan dolma hazırlandı. Hazırlanan dolmalar 3 bin depremzedeye ikram edildi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak vatandaşlara İskilip dolması ikram etti. Heyet daha sonra Çadır Kent’te depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Sülük ve Karapıçak, çocuklara sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ülkemizin büyük bir deprem felaketi atlattığını belirten İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, bu üzücü durumu devlet ve millet olarak atlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

İskilip’ten gönderilen yardımların dışında bugün yemek organizasyonu yaptıklarını anlatan Başkan Sülük, "Yaklaşık 3 bin depremzedeye dolma ikramında bulunacağız. Buradaki kardeşlerimize farklı bir lezzet tattıracağız. Afetzedelerimizi çadırlarında ziyaret ettik. Burada bütün ihtiyaçlara cevap verecek bir çadır kent hizmete sunulmuş. Bu devletimizin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde neler yapabileceğimizin göstergesi. Burada başta Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yüce Allah bir daha bize böyle acılar göstermesin. Dünya üzerinde bu kadar ağır bir yıkımın üstesinden bu kadar güçlü şekilde gelebilecek başka bir devlet ve başka bir millet tanımıyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu zor günleri devlet millet hep beraber el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Osmaniye’de yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladı"

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, depremin ilk gününden itibaren Osmaniye’de görevlendirildiğini belirterek, "Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hemen hasar tespit çalışmalarına başladık. Yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor. Yeni yerler oluşturuluyor. Konteynır kentler oluşturulmakta. 27 tane çadır kent oluşturuldu. Osmaniye’de yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladı" dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ise, depremin il gününden itibaren MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin emriyle teşkilatların afet bölgelerine geçtiğini söyledi. İlk geldikleri bölgelerden birisinin Afşin olduğunu dile getiren Karapıçak, "Afşin dışında Hatay ve Maraş ile değişik bölgelerde çalışmalarımız oldu. Bugün Afşin’deyiz. Afşin’de Valimiz ile özellikle Çorum Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte Afşin-Çorum kardeş olmuş durumda. Allah hepsinden razı olsun. Çorumlular’dan Allah razı olsun. Afşin hızlı şekilde toparlanmaya geçti. Sayın Valimizin İskilip Belediye Başkanımızla yaptığı görüşme sonunda bugün depremzede kardeşlerimize dolma ikramı yapıyoruz. Burada insanlarımıza değişik bir gün yaşatmak için buradayız" ifadelerini kullandı.