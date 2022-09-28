Bitlis’teki dere ıslah projesi çerçevesinde hanlar, hamamlar ve köprüler gibi tarihi yapılar onarılarak gün yüzüne çıkartılıyor.

Bitlis’teki dere ıslah projesi çerçevesinde hanlar, hamamlar ve köprüler gibi tarihi yapılar onarılarak gün yüzüne çıkartılıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projede çerçevesinde dere üstündeki betonarme yapılar yıkıldı. Yıkılan yapıların gerek altında gerekse çevresinde onlarca tarih gün yüzüne çıkarken, bunlardan bir tanesi de yaklaşık 500 yıllık olan Hüsrevpaşa Hamamı oldu. Dere ıslah çalışması ve buna ek olarak hem millet bahçesi yapımı hemde tarihi yapıların restorasyonu devam ediyor. 1571 yılında Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından yaptırılan tarihi hamam dere üstü ıslah projesi çerçevesinde aslına uygun olarak restore ediliyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, dere üstü projesi ile ilgili İHA’ya yaptığı açıklamasında, “Hüsrevpaşa tarafından 451 yıl önce yaptırılan hamamın orijinalinde hem erkek, hem bayan, hemde çarşı merkezine bakan tarafında 13 tane 10-13 metre kare büyüklüğünde dükkânlar var. Bitlis dere üstü ıslah projesi çerçevesinde dere üstündeki imara aykırı yapıların kaldırılmasıyla beraber çok sayıda tarihi yapılar ortaya çıktı. Bunlardan birisi de 1571 yılında Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından yaptırılan Paşa Hamamıydı. Paşa Hamamı hakikaten muhteşem bir eser. 1500’lü yıllardan kalma yapılmış olan bir hamam. Günümüzde hamamın sadece erkekler tarafı ayakta. Tabi ki orijinalinde erkekler kısmının yanında birde kadınlar kısmı var. Ayrıca yola bakan kısmında 13 tane de dükkan var. Biz o dükkanların ana yapısını oluşturduk. Erkekler kısmının restorasyonuna başladık. Kadınlar kısmının da yapımına başlamak üzereyiz. Bu projenin önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.